BillionHappiness (BHC) teave Billion Happiness is a blockchain technology-based apparel company dedicated to providing Happiness through a transparent record of information on quality products our goal is to put authenticity using blockchain eliminating counterfeit items on the market. Users can earn BHC via cashback "Shop to our store" and via staking/farming BHC. Ametlik veebisait: billionhappiness.finance Ostke BHC kohe!

BillionHappiness (BHC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BillionHappiness (BHC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.08K $ 26.08K $ 26.08K Koguvaru: $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K Ringlev varu: $ 50.00K $ 50.00K $ 50.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.08K $ 26.08K $ 26.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 436.97 $ 436.97 $ 436.97 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Praegune hind: $ 0.521656 $ 0.521656 $ 0.521656 Lisateave BillionHappiness (BHC) hinna kohta

BillionHappiness (BHC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BillionHappiness (BHC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BHC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BHC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BHC tokeni tokenoomikat, avastage BHC tokeni reaalajas hinda!

BHC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BHC võiks suunduda? Meie BHC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BHC tokeni hinna ennustust kohe!

