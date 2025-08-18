Rohkem infot BHC

BillionHappiness (BHC) reaalajas hinnagraafik
BillionHappiness (BHC) hinna teave (USD)

BillionHappiness (BHC) reaalajas hind on $0.525801. Viimase 24 tunni jooksul BHC kaubeldud madalaim $ 0.523442 ja kõrgeim $ 0.545605 näitab aktiivset turu volatiivsust. BHCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 436.97 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0.

Lüliajalise tootluse osas on BHC muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, -3.62% 24 tunni vältel +7.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BillionHappiness (BHC) – turuteave

$ 26.28K
$ 26.28K$ 26.28K

--
----

$ 26.28K
$ 26.28K$ 26.28K

50.00K
50.00K 50.00K

50,000.0
50,000.0 50,000.0

BillionHappiness praegune turukapitalisatsioon on $ 26.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BHC ringlev varu on 50.00K, mille koguvaru on 50000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.28K.

BillionHappiness (BHC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BillionHappiness ja USD hinnamuutus $ -0.0198040931849149.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BillionHappiness ja USD hinnamuutus $ -0.0286514748.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BillionHappiness ja USD hinnamuutus $ -0.0227332691.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BillionHappiness ja USD hinnamuutus $ -0.0646286776466648.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0198040931849149-3.62%
30 päeva$ -0.0286514748-5.44%
60 päeva$ -0.0227332691-4.32%
90 päeva$ -0.0646286776466648-10.94%

Mis on BillionHappiness (BHC)

Billion Happiness is a blockchain technology-based apparel company dedicated to providing Happiness through a transparent record of information on quality products our goal is to put authenticity using blockchain eliminating counterfeit items on the market. Users can earn BHC via cashback "Shop to our store" and via staking/farming BHC.

Üksuse BillionHappiness (BHC) allikas

Ametlik veebisait

BillionHappiness hinna ennustus (USD)

Kui palju on BillionHappiness (BHC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BillionHappiness (BHC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BillionHappiness nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BillionHappiness hinna ennustust kohe!

BHC kohalike valuutade suhtes

BillionHappiness (BHC) tokenoomika

BillionHappiness (BHC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BHC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BillionHappiness (BHC) kohta

Kui palju on BillionHappiness (BHC) tänapäeval väärt?
Reaalajas BHC hind USD on 0.525801 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BHC/USD hind?
Praegune hind BHC/USD on $ 0.525801. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BillionHappiness turukapitalisatsioon?
BHC turukapitalisatsioon on $ 26.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BHC ringlev varu?
BHC ringlev varu on 50.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BHC (ATH) hind?
BHC saavutab ATH hinna summas 436.97 USD.
Mis oli kõigi aegade BHC madalaim (ATL) hind?
BHC nägi ATL hinda summas 0.0 USD.
Milline on BHC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BHC kauplemismaht on -- USD.
Kas BHC sel aastal kõrgemale ka suundub?
BHC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BHC hinna ennustust.
