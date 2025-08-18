Rohkem infot BIGFACTS

BIGFACTS hind (BIGFACTS)

1 BIGFACTS/USD reaalajas hind:

$0.00546019
$0.00546019
+16.80%1D
BIGFACTS (BIGFACTS) reaalajas hinnagraafik
BIGFACTS (BIGFACTS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00465994
24 h madal
$ 0.00576138
24 h kõrge

$ 0.00465994
$ 0.00576138
$ 0.00718208
$ 0
-1.32%

+15.32%

+42.19%

+42.19%

BIGFACTS (BIGFACTS) reaalajas hind on $0.00543412. Viimase 24 tunni jooksul BIGFACTS kaubeldud madalaim $ 0.00465994 ja kõrgeim $ 0.00576138 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIGFACTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00718208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BIGFACTS muutunud -1.32% viimase tunni jooksul, +15.32% 24 tunni vältel +42.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BIGFACTS (BIGFACTS) – turuteave

$ 2.72M
--
$ 2.72M
500.00M
499,995,903.128398
BIGFACTS praegune turukapitalisatsioon on $ 2.72M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIGFACTS ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 499995903.128398. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.72M.

BIGFACTS (BIGFACTS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BIGFACTS ja USD hinnamuutus $ +0.00072185.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BIGFACTS ja USD hinnamuutus $ +0.0013854343.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BIGFACTS ja USD hinnamuutus $ +0.0071692149.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BIGFACTS ja USD hinnamuutus $ +0.0043842921878402533.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00072185+15.32%
30 päeva$ +0.0013854343+25.50%
60 päeva$ +0.0071692149+131.93%
90 päeva$ +0.0043842921878402533+417.62%

Mis on BIGFACTS (BIGFACTS)

$BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BIGFACTS (BIGFACTS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BIGFACTS hinna ennustus (USD)

Kui palju on BIGFACTS (BIGFACTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BIGFACTS (BIGFACTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BIGFACTS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BIGFACTS hinna ennustust kohe!

BIGFACTS kohalike valuutade suhtes

BIGFACTS (BIGFACTS) tokenoomika

BIGFACTS (BIGFACTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIGFACTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BIGFACTS (BIGFACTS) kohta

Kui palju on BIGFACTS (BIGFACTS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIGFACTS hind USD on 0.00543412 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIGFACTS/USD hind?
Praegune hind BIGFACTS/USD on $ 0.00543412. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BIGFACTS turukapitalisatsioon?
BIGFACTS turukapitalisatsioon on $ 2.72M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIGFACTS ringlev varu?
BIGFACTS ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIGFACTS (ATH) hind?
BIGFACTS saavutab ATH hinna summas 0.00718208 USD.
Mis oli kõigi aegade BIGFACTS madalaim (ATL) hind?
BIGFACTS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BIGFACTS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIGFACTS kauplemismaht on -- USD.
Kas BIGFACTS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIGFACTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIGFACTS hinna ennustust.
