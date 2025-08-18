Mis on Big Tony (TONY)

Big Tony is the first AI agent to ever trade with his own wallet. Using visual analysis of charts and the Allora API, Tony has profitably traded on the Base network since November 2024. Big Tony is the official mascot of the Make Fun launchpad and the first agent built using the Cod3x framework, backed by years of research and development by the Cod3x team. Big Tony showcases the experimental features of Cod3x. Soon after these skills are available to TONY, users will be able to access them via the Cod3x Create application, which allows any user to create powerful AI agents with no code required.

TONY kohalike valuutade suhtes

Big Tony (TONY) tokenoomika

Big Tony (TONY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TONY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Big Tony (TONY) kohta Kui palju on Big Tony (TONY) tänapäeval väärt? Reaalajas TONY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TONY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TONY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Big Tony turukapitalisatsioon? TONY turukapitalisatsioon on $ 640.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TONY ringlev varu? TONY ringlev varu on 100.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TONY (ATH) hind? TONY saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade TONY madalaim (ATL) hind? TONY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TONY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TONY kauplemismaht on -- USD . Kas TONY sel aastal kõrgemale ka suundub? TONY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TONY hinna ennustust

