Big Pharmai logo

Big Pharmai hind (DRUGS)

Loendis mitteolevad

1 DRUGS/USD reaalajas hind:

$0.00428019
$0.00428019$0.00428019
-9.00%1D
mexc
USD
Big Pharmai (DRUGS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:24:08 (UTC+8)

Big Pharmai (DRUGS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0042618
$ 0.0042618$ 0.0042618
24 h madal
$ 0.00472036
$ 0.00472036$ 0.00472036
24 h kõrge

$ 0.0042618
$ 0.0042618$ 0.0042618

$ 0.00472036
$ 0.00472036$ 0.00472036

$ 0.055878
$ 0.055878$ 0.055878

$ 0
$ 0$ 0

-0.79%

-9.09%

+11.90%

+11.90%

Big Pharmai (DRUGS) reaalajas hind on $0.00428019. Viimase 24 tunni jooksul DRUGS kaubeldud madalaim $ 0.0042618 ja kõrgeim $ 0.00472036 näitab aktiivset turu volatiivsust. DRUGSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.055878 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DRUGS muutunud -0.79% viimase tunni jooksul, -9.09% 24 tunni vältel +11.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Big Pharmai (DRUGS) – turuteave

$ 4.69M
$ 4.69M$ 4.69M

--
----

$ 4.69M
$ 4.69M$ 4.69M

1.10B
1.10B 1.10B

1,099,992,022.427737
1,099,992,022.427737 1,099,992,022.427737

Big Pharmai praegune turukapitalisatsioon on $ 4.69M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DRUGS ringlev varu on 1.10B, mille koguvaru on 1099992022.427737. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.69M.

Big Pharmai (DRUGS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Big Pharmai ja USD hinnamuutus $ -0.000428316093734909.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Big Pharmai ja USD hinnamuutus $ +0.0197156598.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Big Pharmai ja USD hinnamuutus $ +0.0421535047.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Big Pharmai ja USD hinnamuutus $ +0.0033332338280072899.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000428316093734909-9.09%
30 päeva$ +0.0197156598+460.63%
60 päeva$ +0.0421535047+984.85%
90 päeva$ +0.0033332338280072899+351.99%

Mis on Big Pharmai (DRUGS)

Üksuse Big Pharmai (DRUGS) allikas

Ametlik veebisait

Big Pharmai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Big Pharmai (DRUGS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Big Pharmai (DRUGS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Big Pharmai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Big Pharmai hinna ennustust kohe!

DRUGS kohalike valuutade suhtes

Big Pharmai (DRUGS) tokenoomika

Big Pharmai (DRUGS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DRUGS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Big Pharmai (DRUGS) kohta

Kui palju on Big Pharmai (DRUGS) tänapäeval väärt?
Reaalajas DRUGS hind USD on 0.00428019 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DRUGS/USD hind?
Praegune hind DRUGS/USD on $ 0.00428019. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Big Pharmai turukapitalisatsioon?
DRUGS turukapitalisatsioon on $ 4.69M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DRUGS ringlev varu?
DRUGS ringlev varu on 1.10B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DRUGS (ATH) hind?
DRUGS saavutab ATH hinna summas 0.055878 USD.
Mis oli kõigi aegade DRUGS madalaim (ATL) hind?
DRUGS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DRUGS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DRUGS kauplemismaht on -- USD.
Kas DRUGS sel aastal kõrgemale ka suundub?
DRUGS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DRUGS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:24:08 (UTC+8)

Big Pharmai (DRUGS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

