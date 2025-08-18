Rohkem infot BIGJIM

BIGJIM Hinnainfo

BIGJIM Ametlik veebisait

BIGJIM Tokenoomika

BIGJIM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BIG JIM logo

BIG JIM hind (BIGJIM)

Loendis mitteolevad

1 BIGJIM/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BIG JIM (BIGJIM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:57:12 (UTC+8)

BIG JIM (BIGJIM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.49%

+6.49%

BIG JIM (BIGJIM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BIGJIM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIGJIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BIGJIM muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +6.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BIG JIM (BIGJIM) – turuteave

$ 9.32K
$ 9.32K$ 9.32K

--
----

$ 9.32K
$ 9.32K$ 9.32K

988.56B
988.56B 988.56B

988,564,840,779.3232
988,564,840,779.3232 988,564,840,779.3232

BIG JIM praegune turukapitalisatsioon on $ 9.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIGJIM ringlev varu on 988.56B, mille koguvaru on 988564840779.3232. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.32K.

BIG JIM (BIGJIM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BIG JIM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BIG JIM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BIG JIM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BIG JIM ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-4.31%
60 päeva$ 0+105.66%
90 päeva$ 0--

Mis on BIG JIM (BIGJIM)

BigJim ($BIGJIM) is a memecoin with a mission to inspire strength, discipline, and ambition. Built on the Solana blockchain, it combines high-quality content, community-driven growth, and a long-term vision to lead the memecoin space. BigJim is focused on delivering value beyond hype. It features the first-ever podcast by a memecoin, releasing weekly episodes and daily clips across social platforms to educate, motivate, and engage its audience. This project is built for those who value principles, strategy, and resilience. It’s designed as a long-term investment with a focus on building a legacy and empowering a community committed to real growth and impact.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BIG JIM (BIGJIM) allikas

Ametlik veebisait

BIG JIM hinna ennustus (USD)

Kui palju on BIG JIM (BIGJIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BIG JIM (BIGJIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BIG JIM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BIG JIM hinna ennustust kohe!

BIGJIM kohalike valuutade suhtes

BIG JIM (BIGJIM) tokenoomika

BIG JIM (BIGJIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIGJIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BIG JIM (BIGJIM) kohta

Kui palju on BIG JIM (BIGJIM) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIGJIM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIGJIM/USD hind?
Praegune hind BIGJIM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BIG JIM turukapitalisatsioon?
BIGJIM turukapitalisatsioon on $ 9.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIGJIM ringlev varu?
BIGJIM ringlev varu on 988.56B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIGJIM (ATH) hind?
BIGJIM saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BIGJIM madalaim (ATL) hind?
BIGJIM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BIGJIM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIGJIM kauplemismaht on -- USD.
Kas BIGJIM sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIGJIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIGJIM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:57:12 (UTC+8)

BIG JIM (BIGJIM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.