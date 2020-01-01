Big Dog Fink (BINK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Big Dog Fink (BINK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Big Dog Fink (BINK) teave In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we’re building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again. Ametlik veebisait: https://bigdogfink.com/ Ostke BINK kohe!

Big Dog Fink (BINK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Big Dog Fink (BINK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.26M $ 36.26M $ 36.26M Koguvaru: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B Ringlev varu: $ 148.94B $ 148.94B $ 148.94B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.26M $ 36.26M $ 36.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00516508 $ 0.00516508 $ 0.00516508 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00024287 $ 0.00024287 $ 0.00024287 Lisateave Big Dog Fink (BINK) hinna kohta

Big Dog Fink (BINK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Big Dog Fink (BINK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BINK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BINK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BINK tokeni tokenoomikat, avastage BINK tokeni reaalajas hinda!

BINK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BINK võiks suunduda? Meie BINK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BINK tokeni hinna ennustust kohe!

