Big Dog Fink hind (BINK)

$0.00024973
-3.00%1D
Big Dog Fink (BINK) reaalajas hinnagraafik
Big Dog Fink (BINK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00516508
$ 0
-1.75%

-3.07%

-2.01%

-2.01%

Big Dog Fink (BINK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BINK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BINKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00516508 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BINK muutunud -1.75% viimase tunni jooksul, -3.07% 24 tunni vältel -2.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Big Dog Fink (BINK) – turuteave

$ 37.19M
--
$ 37.19M
148.94B
148,939,264,546.6979
Big Dog Fink praegune turukapitalisatsioon on $ 37.19M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BINK ringlev varu on 148.94B, mille koguvaru on 148939264546.6979. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.19M.

Big Dog Fink (BINK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Big Dog Fink ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Big Dog Fink ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Big Dog Fink ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Big Dog Fink ja USD hinnamuutus $ 0.

Täna$ 0-3.07%
30 päeva$ 0-3.05%
60 päeva$ 0+12.84%
90 päeva$ 0--

Mis on Big Dog Fink (BINK)

In an unprecedented CTO, Big Dog Fink has officially been removed from BarkRock and has been appointed as the Treasury Secretary of the Department of Government Efficiency (D.O.G.E). Together, we're building a new era for Big Dog Fink and taking this memecoin to the next level! As the new Treasury Secretary, Big Dog is launching the Blockchain Defense Fund (BDF). This initiative is dedicated to supporting policies and innovations that will keep America at the forefront of blockchain technology. Our mission is clear: to make blockchain great again.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Big Dog Fink hinna ennustus (USD)

Kui palju on Big Dog Fink (BINK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Big Dog Fink (BINK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Big Dog Fink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Big Dog Fink (BINK) tokenoomika

Big Dog Fink (BINK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BINK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Big Dog Fink (BINK) kohta

Kui palju on Big Dog Fink (BINK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BINK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BINK/USD hind?
Praegune hind BINK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Big Dog Fink turukapitalisatsioon?
BINK turukapitalisatsioon on $ 37.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BINK ringlev varu?
BINK ringlev varu on 148.94B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BINK (ATH) hind?
BINK saavutab ATH hinna summas 0.00516508 USD.
Mis oli kõigi aegade BINK madalaim (ATL) hind?
BINK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BINK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BINK kauplemismaht on -- USD.
Kas BINK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BINK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BINK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.