Big Cheungus logo

Big Cheungus hind ($CHEUNGUS)

Loendis mitteolevad

1 $CHEUNGUS/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Big Cheungus ($CHEUNGUS) reaalajas hinnagraafik
Big Cheungus ($CHEUNGUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01409695
$ 0.01409695$ 0.01409695

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+17.30%

+17.30%

Big Cheungus ($CHEUNGUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $CHEUNGUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $CHEUNGUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01409695 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $CHEUNGUS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +17.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Big Cheungus ($CHEUNGUS) – turuteave

$ 21.10K
$ 21.10K$ 21.10K

--
----

$ 21.10K
$ 21.10K$ 21.10K

999.96M
999.96M 999.96M

999,956,064.792281
999,956,064.792281 999,956,064.792281

Big Cheungus praegune turukapitalisatsioon on $ 21.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $CHEUNGUS ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999956064.792281. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.10K.

Big Cheungus ($CHEUNGUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Big Cheungus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Big Cheungus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Big Cheungus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Big Cheungus ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+8.03%
60 päeva$ 0+18.53%
90 päeva$ 0--

Mis on Big Cheungus ($CHEUNGUS)

Big Cheungus ($CHEUNGUS) is a meme community on Solana. The project was fair-launched on Pump.fun and is a purely community-driven project. Huyen "Big Cheungus" Cheung (Chinese: 张振熙) is an American political advisor appointed as White House Communications Director to serve in the incoming Donald Trump administration. Cheung will be all over mainstream media starting 2025. The Cheungus community is growing and will take over the entire space.

Üksuse Big Cheungus ($CHEUNGUS) allikas

Ametlik veebisait

Big Cheungus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Big Cheungus ($CHEUNGUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Big Cheungus ($CHEUNGUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Big Cheungus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Big Cheungus hinna ennustust kohe!

$CHEUNGUS kohalike valuutade suhtes

Big Cheungus ($CHEUNGUS) tokenoomika

Big Cheungus ($CHEUNGUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $CHEUNGUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Big Cheungus ($CHEUNGUS) kohta

Kui palju on Big Cheungus ($CHEUNGUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas $CHEUNGUS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $CHEUNGUS/USD hind?
Praegune hind $CHEUNGUS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Big Cheungus turukapitalisatsioon?
$CHEUNGUS turukapitalisatsioon on $ 21.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $CHEUNGUS ringlev varu?
$CHEUNGUS ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $CHEUNGUS (ATH) hind?
$CHEUNGUS saavutab ATH hinna summas 0.01409695 USD.
Mis oli kõigi aegade $CHEUNGUS madalaim (ATL) hind?
$CHEUNGUS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $CHEUNGUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $CHEUNGUS kauplemismaht on -- USD.
Kas $CHEUNGUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
$CHEUNGUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $CHEUNGUS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.