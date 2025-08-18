Rohkem infot BALLS

BALLS Hinnainfo

BALLS Ametlik veebisait

BALLS Tokenoomika

BALLS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Big Balls Birds logo

Big Balls Birds hind (BALLS)

Loendis mitteolevad

1 BALLS/USD reaalajas hind:

$0.00034292
$0.00034292$0.00034292
+4.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Big Balls Birds (BALLS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:36:30 (UTC+8)

Big Balls Birds (BALLS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00453545
$ 0.00453545$ 0.00453545

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

+4.85%

+7.68%

+7.68%

Big Balls Birds (BALLS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BALLS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BALLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00453545 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BALLS muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, +4.85% 24 tunni vältel +7.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Big Balls Birds (BALLS) – turuteave

$ 34.26K
$ 34.26K$ 34.26K

--
----

$ 34.26K
$ 34.26K$ 34.26K

99.89M
99.89M 99.89M

99,892,284.3063883
99,892,284.3063883 99,892,284.3063883

Big Balls Birds praegune turukapitalisatsioon on $ 34.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BALLS ringlev varu on 99.89M, mille koguvaru on 99892284.3063883. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.26K.

Big Balls Birds (BALLS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Big Balls Birds ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Big Balls Birds ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Big Balls Birds ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Big Balls Birds ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+4.85%
30 päeva$ 0+20.94%
60 päeva$ 0+24.25%
90 päeva$ 0--

Mis on Big Balls Birds (BALLS)

BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Big Balls Birds (BALLS) allikas

Ametlik veebisait

Big Balls Birds hinna ennustus (USD)

Kui palju on Big Balls Birds (BALLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Big Balls Birds (BALLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Big Balls Birds nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Big Balls Birds hinna ennustust kohe!

BALLS kohalike valuutade suhtes

Big Balls Birds (BALLS) tokenoomika

Big Balls Birds (BALLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BALLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Big Balls Birds (BALLS) kohta

Kui palju on Big Balls Birds (BALLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BALLS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BALLS/USD hind?
Praegune hind BALLS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Big Balls Birds turukapitalisatsioon?
BALLS turukapitalisatsioon on $ 34.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BALLS ringlev varu?
BALLS ringlev varu on 99.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BALLS (ATH) hind?
BALLS saavutab ATH hinna summas 0.00453545 USD.
Mis oli kõigi aegade BALLS madalaim (ATL) hind?
BALLS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BALLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BALLS kauplemismaht on -- USD.
Kas BALLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BALLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BALLS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:36:30 (UTC+8)

Big Balls Birds (BALLS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.