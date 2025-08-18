Mis on Big Balls Birds (BALLS)

BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing

Big Balls Birds hinna ennustus (USD)

Kui palju on Big Balls Birds (BALLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Big Balls Birds (BALLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Big Balls Birds nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Big Balls Birds (BALLS) tokenoomika

Big Balls Birds (BALLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BALLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Big Balls Birds (BALLS) kohta Kui palju on Big Balls Birds (BALLS) tänapäeval väärt? Reaalajas BALLS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BALLS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BALLS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Big Balls Birds turukapitalisatsioon? BALLS turukapitalisatsioon on $ 34.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BALLS ringlev varu? BALLS ringlev varu on 99.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BALLS (ATH) hind? BALLS saavutab ATH hinna summas 0.00453545 USD . Mis oli kõigi aegade BALLS madalaim (ATL) hind? BALLS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BALLS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BALLS kauplemismaht on -- USD . Kas BALLS sel aastal kõrgemale ka suundub? BALLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BALLS hinna ennustust

