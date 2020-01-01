Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) teave vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost. Ametlik veebisait: https://app.bifrost.io/vstaking/vMANTA Valge raamat: https://docs.bifrost.io/for-builders/liquid-staking-slp/vmanta Ostke VMANTA kohe!

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Koguvaru: $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Ringlev varu: $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0.199506 $ 0.199506 $ 0.199506 Praegune hind: $ 0.626421 $ 0.626421 $ 0.626421 Lisateave Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) hinna kohta

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VMANTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VMANTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VMANTA tokeni tokenoomikat, avastage VMANTA tokeni reaalajas hinda!

VMANTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VMANTA võiks suunduda? Meie VMANTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VMANTA tokeni hinna ennustust kohe!

