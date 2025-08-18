Mis on Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Bifrost Voucher MANTA hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bifrost Voucher MANTA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bifrost Voucher MANTA hinna ennustust kohe!

VMANTA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) tokenoomika

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VMANTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) kohta Kui palju on Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) tänapäeval väärt? Reaalajas VMANTA hind USD on 0.309262 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VMANTA/USD hind? $ 0.309262 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VMANTA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bifrost Voucher MANTA turukapitalisatsioon? VMANTA turukapitalisatsioon on $ 1.48M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VMANTA ringlev varu? VMANTA ringlev varu on 4.80M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VMANTA (ATH) hind? VMANTA saavutab ATH hinna summas 1.6 USD . Mis oli kõigi aegade VMANTA madalaim (ATL) hind? VMANTA nägi ATL hinda summas 0.199506 USD . Milline on VMANTA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VMANTA kauplemismaht on -- USD . Kas VMANTA sel aastal kõrgemale ka suundub? VMANTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VMANTA hinna ennustust

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Olulised valdkonna uudised