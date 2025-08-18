Mis on BiFi (BIFI)

BiFi token serves multiple functions on BiFi’s multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BiFi (BIFI) allikas Ametlik veebisait

BiFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on BiFi (BIFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BiFi (BIFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BiFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BiFi hinna ennustust kohe!

BIFI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BiFi (BIFI) tokenoomika

BiFi (BIFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BiFi (BIFI) kohta Kui palju on BiFi (BIFI) tänapäeval väärt? Reaalajas BIFI hind USD on 0.00197176 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BIFI/USD hind? $ 0.00197176 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BIFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BiFi turukapitalisatsioon? BIFI turukapitalisatsioon on $ 1.15M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BIFI ringlev varu? BIFI ringlev varu on 584.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIFI (ATH) hind? BIFI saavutab ATH hinna summas 0.297469 USD . Mis oli kõigi aegade BIFI madalaim (ATL) hind? BIFI nägi ATL hinda summas 0.00115248 USD . Milline on BIFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BIFI kauplemismaht on -- USD . Kas BIFI sel aastal kõrgemale ka suundub? BIFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIFI hinna ennustust

BiFi (BIFI) Olulised valdkonna uudised