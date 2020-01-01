BIDZ Coin (BIDZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BIDZ Coin (BIDZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BIDZ Coin (BIDZ) teave BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications. Ametlik veebisait: https://bidz.store Ostke BIDZ kohe!

BIDZ Coin (BIDZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BIDZ Coin (BIDZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Koguvaru: $ 12.85B $ 12.85B $ 12.85B Ringlev varu: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.57M $ 16.57M $ 16.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.096685 $ 0.096685 $ 0.096685 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00010559 $ 0.00010559 $ 0.00010559 Praegune hind: $ 0.00125982 $ 0.00125982 $ 0.00125982 Lisateave BIDZ Coin (BIDZ) hinna kohta

BIDZ Coin (BIDZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BIDZ Coin (BIDZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIDZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIDZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIDZ tokeni tokenoomikat, avastage BIDZ tokeni reaalajas hinda!

BIDZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BIDZ võiks suunduda? Meie BIDZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BIDZ tokeni hinna ennustust kohe!

