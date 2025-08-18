Rohkem infot BIDZ

1 BIDZ/USD reaalajas hind:

$0.00128071
$0.00128071$0.00128071
-3.70%1D
BIDZ Coin (BIDZ) reaalajas hinnagraafik
BIDZ Coin (BIDZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

BIDZ Coin (BIDZ) reaalajas hind on $0.00128071. Viimase 24 tunni jooksul BIDZ kaubeldud madalaim $ 0.00128065 ja kõrgeim $ 0.00133601 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIDZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.096685 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BIDZ muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -3.76% 24 tunni vältel -2.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BIDZ Coin (BIDZ) – turuteave

BIDZ Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 2.50M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIDZ ringlev varu on 1.95B, mille koguvaru on 12850000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.46M.

BIDZ Coin (BIDZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BIDZ Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BIDZ Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0002096903.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BIDZ Coin ja USD hinnamuutus $ -0.0000922692.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BIDZ Coin ja USD hinnamuutus $ +0.0004912336659220486.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.76%
30 päeva$ -0.0002096903-16.37%
60 päeva$ -0.0000922692-7.20%
90 päeva$ +0.0004912336659220486+62.22%

Mis on BIDZ Coin (BIDZ)

BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BIDZ Coin (BIDZ) allikas

Ametlik veebisait

BIDZ Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on BIDZ Coin (BIDZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BIDZ Coin (BIDZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BIDZ Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BIDZ Coin hinna ennustust kohe!

BIDZ kohalike valuutade suhtes

BIDZ Coin (BIDZ) tokenoomika

BIDZ Coin (BIDZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIDZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BIDZ Coin (BIDZ) kohta

Kui palju on BIDZ Coin (BIDZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIDZ hind USD on 0.00128071 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIDZ/USD hind?
Praegune hind BIDZ/USD on $ 0.00128071. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BIDZ Coin turukapitalisatsioon?
BIDZ turukapitalisatsioon on $ 2.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIDZ ringlev varu?
BIDZ ringlev varu on 1.95B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIDZ (ATH) hind?
BIDZ saavutab ATH hinna summas 0.096685 USD.
Mis oli kõigi aegade BIDZ madalaim (ATL) hind?
BIDZ nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BIDZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIDZ kauplemismaht on -- USD.
Kas BIDZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIDZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIDZ hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.