Rohkem infot BIT

BIT Hinnainfo

BIT Ametlik veebisait

BIT Tokenoomika

BIT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Biconomy Exchange Token logo

Biconomy Exchange Token hind (BIT)

Loendis mitteolevad

1 BIT/USD reaalajas hind:

--
----
-0.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Biconomy Exchange Token (BIT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:07:12 (UTC+8)

Biconomy Exchange Token (BIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.70%

-7.34%

-7.34%

Biconomy Exchange Token (BIT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BIT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BIT muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel -7.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Biconomy Exchange Token (BIT) – turuteave

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

--
----

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

284.27B
284.27B 284.27B

606,652,984,478.501
606,652,984,478.501 606,652,984,478.501

Biconomy Exchange Token praegune turukapitalisatsioon on $ 2.00M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIT ringlev varu on 284.27B, mille koguvaru on 606652984478.501. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.28M.

Biconomy Exchange Token (BIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Biconomy Exchange Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Biconomy Exchange Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Biconomy Exchange Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Biconomy Exchange Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.70%
30 päeva$ 0+0.99%
60 päeva$ 0-17.17%
90 päeva$ 0--

Mis on Biconomy Exchange Token (BIT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Biconomy Exchange Token (BIT) allikas

Ametlik veebisait

Biconomy Exchange Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Biconomy Exchange Token (BIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Biconomy Exchange Token (BIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Biconomy Exchange Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Biconomy Exchange Token hinna ennustust kohe!

BIT kohalike valuutade suhtes

Biconomy Exchange Token (BIT) tokenoomika

Biconomy Exchange Token (BIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Biconomy Exchange Token (BIT) kohta

Kui palju on Biconomy Exchange Token (BIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIT/USD hind?
Praegune hind BIT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Biconomy Exchange Token turukapitalisatsioon?
BIT turukapitalisatsioon on $ 2.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIT ringlev varu?
BIT ringlev varu on 284.27B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIT (ATH) hind?
BIT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BIT madalaim (ATL) hind?
BIT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIT kauplemismaht on -- USD.
Kas BIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:07:12 (UTC+8)

Biconomy Exchange Token (BIT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.