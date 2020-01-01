BIAO on SOL (BIAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BIAO on SOL (BIAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BIAO on SOL (BIAO) teave Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time. Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh. Ametlik veebisait: https://biaotoken.com/ Ostke BIAO kohe!

BIAO on SOL (BIAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BIAO on SOL (BIAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 798.63K $ 798.63K $ 798.63K Koguvaru: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Ringlev varu: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 798.63K $ 798.63K $ 798.63K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.058357 $ 0.058357 $ 0.058357 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00079844 $ 0.00079844 $ 0.00079844 Lisateave BIAO on SOL (BIAO) hinna kohta

BIAO on SOL (BIAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BIAO on SOL (BIAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIAO tokeni tokenoomikat, avastage BIAO tokeni reaalajas hinda!

BIAO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BIAO võiks suunduda? Meie BIAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BIAO tokeni hinna ennustust kohe!

