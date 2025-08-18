Rohkem infot BIAO

BIAO on SOL logo

BIAO on SOL hind (BIAO)

Loendis mitteolevad

1 BIAO/USD reaalajas hind:

-2.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
BIAO on SOL (BIAO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:23:55 (UTC+8)

BIAO on SOL (BIAO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.49%

-2.24%

-9.33%

-9.33%

BIAO on SOL (BIAO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BIAO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00100524 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.058357 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BIAO muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, -2.24% 24 tunni vältel -9.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BIAO on SOL (BIAO) – turuteave

BIAO on SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 915.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIAO ringlev varu on 999.72M, mille koguvaru on 999716068.980749. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 915.03K.

BIAO on SOL (BIAO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BIAO on SOL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BIAO on SOL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BIAO on SOL ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BIAO on SOL ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.24%
30 päeva$ 0+14.96%
60 päeva$ 0-36.71%
90 päeva$ 0--

Mis on BIAO on SOL (BIAO)

Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time. Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BIAO on SOL (BIAO) allikas

Ametlik veebisait

BIAO on SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on BIAO on SOL (BIAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BIAO on SOL (BIAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BIAO on SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BIAO on SOL hinna ennustust kohe!

BIAO kohalike valuutade suhtes

BIAO on SOL (BIAO) tokenoomika

BIAO on SOL (BIAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BIAO on SOL (BIAO) kohta

Kui palju on BIAO on SOL (BIAO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIAO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIAO/USD hind?
Praegune hind BIAO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BIAO on SOL turukapitalisatsioon?
BIAO turukapitalisatsioon on $ 915.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIAO ringlev varu?
BIAO ringlev varu on 999.72M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIAO (ATH) hind?
BIAO saavutab ATH hinna summas 0.058357 USD.
Mis oli kõigi aegade BIAO madalaim (ATL) hind?
BIAO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BIAO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIAO kauplemismaht on -- USD.
Kas BIAO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIAO hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:23:55 (UTC+8)

