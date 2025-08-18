BIAO on SOL (BIAO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0.00100524 $ 0.00100524 $ 0.00100524 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0.00100524$ 0.00100524 $ 0.00100524 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.058357$ 0.058357 $ 0.058357 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) -0.49% Hinnamuutus (1 p) -2.24% Hinnamuutus (7 p) -9.33% Hinnamuutus (7 p) -9.33%

BIAO on SOL (BIAO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BIAO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00100524 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.058357 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BIAO muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, -2.24% 24 tunni vältel -9.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BIAO on SOL (BIAO) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 915.03K$ 915.03K $ 915.03K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 915.03K$ 915.03K $ 915.03K Ringlev varu 999.72M 999.72M 999.72M Koguvaru 999,716,068.980749 999,716,068.980749 999,716,068.980749

BIAO on SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 915.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIAO ringlev varu on 999.72M, mille koguvaru on 999716068.980749. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 915.03K.