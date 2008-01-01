Biao on BNBChain (BIAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Biao on BNBChain (BIAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Biao on BNBChain (BIAO) teave WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008. LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung. the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China. THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East." Ametlik veebisait: https://www.biaocoinbnb.com/ Ostke BIAO kohe!

Biao on BNBChain (BIAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Biao on BNBChain (BIAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 116.52K $ 116.52K $ 116.52K Koguvaru: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M Ringlev varu: $ 969.32M $ 969.32M $ 969.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 116.52K $ 116.52K $ 116.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01037334 $ 0.01037334 $ 0.01037334 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00012067 $ 0.00012067 $ 0.00012067 Lisateave Biao on BNBChain (BIAO) hinna kohta

Biao on BNBChain (BIAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Biao on BNBChain (BIAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIAO tokeni tokenoomikat, avastage BIAO tokeni reaalajas hinda!

BIAO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BIAO võiks suunduda? Meie BIAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BIAO tokeni hinna ennustust kohe!

