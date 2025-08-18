BHNetwork hind (BHAT)
-7.40%
-20.67%
-22.62%
-22.62%
BHNetwork (BHAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BHAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BHATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.662444 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BHAT muutunud -7.40% viimase tunni jooksul, -20.67% 24 tunni vältel -22.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BHNetwork praegune turukapitalisatsioon on $ 123.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BHAT ringlev varu on 176.99M, mille koguvaru on 176986663.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 123.13K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BHNetwork ja USD hinnamuutus $ -0.000181364475668241.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BHNetwork ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BHNetwork ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BHNetwork ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000181364475668241
|-20.67%
|30 päeva
|$ 0
|-45.65%
|60 päeva
|$ 0
|-34.83%
|90 päeva
|$ 0
|--
What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.