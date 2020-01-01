BEZOGE on SOL (BEZOGE) tokenoomika
This project is a community-driven meme coin that achieved a peak market cap of $1.6 billion during the last bull run on Ethereum, demonstrating its strong community support and popularity. Now transitioning to the Solana blockchain, it aims to utilize Solana's high-speed and low-cost infrastructure to provide efficient and scalable solutions. This move ensures broader accessibility and reinforces the project's commitment to leveraging the latest blockchain advancements for enhanced user engagement.
BEZOGE on SOL (BEZOGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
BEZOGE on SOL (BEZOGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate BEZOGE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
BEZOGE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.