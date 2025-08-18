BEZOGE on SOL (BEZOGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.00340002$ 0.00340002 $ 0.00340002 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) -- Hinnamuutus (1 p) -- Hinnamuutus (7 p) +12.19% Hinnamuutus (7 p) +12.19%

BEZOGE on SOL (BEZOGE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BEZOGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEZOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00340002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BEZOGE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +12.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BEZOGE on SOL (BEZOGE) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 22.55K$ 22.55K $ 22.55K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 22.55K$ 22.55K $ 22.55K Ringlev varu 999.98M 999.98M 999.98M Koguvaru 999,978,988.88 999,978,988.88 999,978,988.88

BEZOGE on SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 22.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BEZOGE ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999978988.88. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.55K.