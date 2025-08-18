Rohkem infot BEZOGE

BEZOGE Hinnainfo

BEZOGE Valge raamat

BEZOGE Ametlik veebisait

BEZOGE Tokenoomika

BEZOGE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bezoge Earth logo

Bezoge Earth hind (BEZOGE)

Loendis mitteolevad

1 BEZOGE/USD reaalajas hind:

--
----
-6.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bezoge Earth (BEZOGE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:45:35 (UTC+8)

Bezoge Earth (BEZOGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-6.93%

-2.96%

-2.96%

Bezoge Earth (BEZOGE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BEZOGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEZOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BEZOGE muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -6.93% 24 tunni vältel -2.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bezoge Earth (BEZOGE) – turuteave

$ 320.28K
$ 320.28K$ 320.28K

--
----

$ 806.73K
$ 806.73K$ 806.73K

39,701.34T
39,701.34T 39,701.34T

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

Bezoge Earth praegune turukapitalisatsioon on $ 320.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BEZOGE ringlev varu on 39,701.34T, mille koguvaru on 1.0e+17. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 806.73K.

Bezoge Earth (BEZOGE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bezoge Earth ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bezoge Earth ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bezoge Earth ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bezoge Earth ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.93%
30 päeva$ 0+11.51%
60 päeva$ 0+58.54%
90 päeva$ 0--

Mis on Bezoge Earth (BEZOGE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bezoge Earth (BEZOGE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Bezoge Earth hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bezoge Earth (BEZOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bezoge Earth (BEZOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bezoge Earth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bezoge Earth hinna ennustust kohe!

BEZOGE kohalike valuutade suhtes

Bezoge Earth (BEZOGE) tokenoomika

Bezoge Earth (BEZOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEZOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bezoge Earth (BEZOGE) kohta

Kui palju on Bezoge Earth (BEZOGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BEZOGE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BEZOGE/USD hind?
Praegune hind BEZOGE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bezoge Earth turukapitalisatsioon?
BEZOGE turukapitalisatsioon on $ 320.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BEZOGE ringlev varu?
BEZOGE ringlev varu on 39,701.34T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEZOGE (ATH) hind?
BEZOGE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BEZOGE madalaim (ATL) hind?
BEZOGE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BEZOGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BEZOGE kauplemismaht on -- USD.
Kas BEZOGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BEZOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEZOGE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:45:35 (UTC+8)

Bezoge Earth (BEZOGE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.