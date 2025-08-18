Rohkem infot BETBIG

BETBIG Hinnainfo

BETBIG Valge raamat

BETBIG Ametlik veebisait

BETBIG Tokenoomika

BETBIG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bet Big Casino logo

Bet Big Casino hind (BETBIG)

Loendis mitteolevad

1 BETBIG/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bet Big Casino (BETBIG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:22:18 (UTC+8)

Bet Big Casino (BETBIG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00128704
$ 0.00128704$ 0.00128704

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.61%

-2.61%

Bet Big Casino (BETBIG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BETBIG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BETBIGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00128704 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BETBIG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -2.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bet Big Casino (BETBIG) – turuteave

$ 43.67K
$ 43.67K$ 43.67K

--
----

$ 43.67K
$ 43.67K$ 43.67K

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,584.310447
999,978,584.310447 999,978,584.310447

Bet Big Casino praegune turukapitalisatsioon on $ 43.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BETBIG ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999978584.310447. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.67K.

Bet Big Casino (BETBIG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bet Big Casino ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bet Big Casino ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bet Big Casino ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bet Big Casino ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+16.61%
60 päeva$ 0-3.27%
90 päeva$ 0--

Mis on Bet Big Casino (BETBIG)

BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment. The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bet Big Casino (BETBIG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Bet Big Casino hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bet Big Casino (BETBIG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bet Big Casino (BETBIG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bet Big Casino nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bet Big Casino hinna ennustust kohe!

BETBIG kohalike valuutade suhtes

Bet Big Casino (BETBIG) tokenoomika

Bet Big Casino (BETBIG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BETBIG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bet Big Casino (BETBIG) kohta

Kui palju on Bet Big Casino (BETBIG) tänapäeval väärt?
Reaalajas BETBIG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BETBIG/USD hind?
Praegune hind BETBIG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bet Big Casino turukapitalisatsioon?
BETBIG turukapitalisatsioon on $ 43.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BETBIG ringlev varu?
BETBIG ringlev varu on 999.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BETBIG (ATH) hind?
BETBIG saavutab ATH hinna summas 0.00128704 USD.
Mis oli kõigi aegade BETBIG madalaim (ATL) hind?
BETBIG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BETBIG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BETBIG kauplemismaht on -- USD.
Kas BETBIG sel aastal kõrgemale ka suundub?
BETBIG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BETBIG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:22:18 (UTC+8)

Bet Big Casino (BETBIG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.