Mis on Bermuda Shorts (SHORT)

BSC needs something new and unique memecoin tokenomics! Introducing @bscwearshorts Bermuda Shorts Ticker: $SHORT Contract Address: 0xACee924Ec7FCEB684369519e2d135DB2eAabE192 Tokenomics: 4 TRILLION 99.9% will be sent to CZ's wallet 0.08% for Liquidity 0.02% for CEX listings I personally added 80 BNB Liquidity and will be locked for 4 months. Don’t short the market—just buy $SHORT instead. 🩳 Tired of memecoin PvPs and drama? Try $SHORT—no PVP, just building a culture. $SHORT dev sent 99.9% of the supply to CZ—better than $SHIB dev sending 50% of the supply to Vitalik. Join Telegram: https://t.me/BERMUDASHORT

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bermuda Shorts (SHORT) kohta Kui palju on Bermuda Shorts (SHORT) tänapäeval väärt? Reaalajas SHORT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHORT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHORT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bermuda Shorts turukapitalisatsioon? SHORT turukapitalisatsioon on $ 68.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHORT ringlev varu? SHORT ringlev varu on 4.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHORT (ATH) hind? SHORT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SHORT madalaim (ATL) hind? SHORT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHORT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHORT kauplemismaht on -- USD . Kas SHORT sel aastal kõrgemale ka suundub? SHORT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHORT hinna ennustust

