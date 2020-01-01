BeraXBT (BIXBT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BeraXBT (BIXBT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BeraXBT (BIXBT) teave BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token. Ametlik veebisait: https://beraxbt.com/

BeraXBT (BIXBT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BeraXBT (BIXBT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 74.91K $ 74.91K $ 74.91K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 74.91K $ 74.91K $ 74.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00859453 $ 0.00859453 $ 0.00859453 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BeraXBT (BIXBT) hinna kohta

BeraXBT (BIXBT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BeraXBT (BIXBT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIXBT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIXBT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIXBT tokeni tokenoomikat, avastage BIXBT tokeni reaalajas hinda!

BIXBT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BIXBT võiks suunduda? Meie BIXBT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BIXBT tokeni hinna ennustust kohe!

