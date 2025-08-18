Mis on BeraXBT (BIXBT)

BeraXBT is a social media and on-chain AI Agent focused on the Berachain ecosystem. It provides users with access to the Terminal, where they can explore real-time reports on farming strategies, ecosystem trends, and market data. It also offers Vaults that automatically manage and deploy user capital based on on-chain and market sentiment signals, optimizing yield and risk. Access to both the Terminal and Vaults is unlocked through staking the BeraXBT token.

BeraXBT hinna ennustus (USD)

BeraXBT (BIXBT) tokenoomika

BeraXBT (BIXBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIXBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on BeraXBT (BIXBT) tänapäeval väärt? Reaalajas BIXBT hind USD on 0 USD. Milline on BeraXBT turukapitalisatsioon? BIXBT turukapitalisatsioon on $ 84.34K USD. Milline on BIXBT ringlev varu? BIXBT ringlev varu on 1.00B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIXBT (ATH) hind? BIXBT saavutab ATH hinna summas 0.00859453 USD. Mis oli kõigi aegade BIXBT madalaim (ATL) hind? BIXBT nägi ATL hinda summas 0 USD.

