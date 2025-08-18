Mis on BERATARDIO (BERATARDIO)

Beratardio (BERATARDIO) is a community-driven memecoin launched on Berachain, known for its unfiltered humor, cultural significance, and decentralized engagement. Emerging as the first memecoin to graduate from Kodiak’s Panda Factory, Beratardio has established itself as a grassroots project built and operated by its dedicated community of holders, known as beratards. The project embraces the culture of internet absurdity, incorporating elements of memes, decentralized governance, and community-driven initiatives rather than traditional utility. With a strong presence in the Berachain ecosystem, Beratardio thrives as a purely social and memetic token, evolving organically through its community’s participation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BERATARDIO (BERATARDIO) allikas Ametlik veebisait

BERATARDIO hinna ennustus (USD)

Kui palju on BERATARDIO (BERATARDIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BERATARDIO (BERATARDIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BERATARDIO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BERATARDIO hinna ennustust kohe!

BERATARDIO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BERATARDIO (BERATARDIO) tokenoomika

BERATARDIO (BERATARDIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BERATARDIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BERATARDIO (BERATARDIO) kohta Kui palju on BERATARDIO (BERATARDIO) tänapäeval väärt? Reaalajas BERATARDIO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BERATARDIO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BERATARDIO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BERATARDIO turukapitalisatsioon? BERATARDIO turukapitalisatsioon on $ 11.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BERATARDIO ringlev varu? BERATARDIO ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BERATARDIO (ATH) hind? BERATARDIO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BERATARDIO madalaim (ATL) hind? BERATARDIO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BERATARDIO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BERATARDIO kauplemismaht on -- USD . Kas BERATARDIO sel aastal kõrgemale ka suundub? BERATARDIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BERATARDIO hinna ennustust

BERATARDIO (BERATARDIO) Olulised valdkonna uudised