Mis on BeramoniumCoin (BERAMO)

Beramonium is a premier Berachain-native gaming studio, building a multi-game ecosystem powered by Berachain. The first title, Beramonium Chronicles: Gemhunters, is an idle-RPG with Play & Earn (P&E) mechanics, where players send NFT-based Characters on missions to earn Gems and Equipment. These rewards enhance gameplay and unlock additional benefits within the Berachain ecosystem. Expanding on this foundation, Beramonium Chronicles: Adventures introduces a full-3D RPG designed to bridge the gap between web2 and web3 gaming. With seamless blockchain integration, players can engage at their own pace: in casual and fun way or through "degen way" with advanced economics & game-theory. $BERAMO is at the center of the Beramonium ecosystem. It's a heavily deflationary token that powers in-game mechanics. Beramonium aims to redefine sustainable web3 gaming by leveraging Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) to create a positive-sum rewards system rather than relying on traditional player-extractive models.

Üksuse BeramoniumCoin (BERAMO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BeramoniumCoin (BERAMO) kohta Kui palju on BeramoniumCoin (BERAMO) tänapäeval väärt? Reaalajas BERAMO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BERAMO/USD hind? $ 0 . Milline on BeramoniumCoin turukapitalisatsioon? BERAMO turukapitalisatsioon on $ 110.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BERAMO ringlev varu? BERAMO ringlev varu on 427.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BERAMO (ATH) hind? BERAMO saavutab ATH hinna summas 0.00635425 USD . Mis oli kõigi aegade BERAMO madalaim (ATL) hind? BERAMO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BERAMO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BERAMO kauplemismaht on -- USD .

