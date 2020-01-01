Berachain Staked ETH (BERAETH) tokenoomika
beraETH is a Berachain-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Berachain users and builders. By minting beraETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving the Berachain network.
beraETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use beraETH in DeFi on Berachain as you normally would.
Berachain Staked ETH (BERAETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Berachain Staked ETH (BERAETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Berachain Staked ETH (BERAETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Berachain Staked ETH (BERAETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate BERAETH tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
BERAETH tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate BERAETH tokeni tokenoomikat, avastage BERAETH tokeni reaalajas hinda!
