Berabot (BBOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Berabot (BBOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Berabot (BBOT) teave First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots. Ametlik veebisait: https://berabot.co/ Valge raamat: https://berabot.gitbook.io/berabot Ostke BBOT kohe!

Berabot (BBOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Berabot (BBOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.61K $ 7.61K $ 7.61K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.40K $ 17.40K $ 17.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.244868 $ 0.244868 $ 0.244868 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00119069 $ 0.00119069 $ 0.00119069 Praegune hind: $ 0.00173957 $ 0.00173957 $ 0.00173957 Lisateave Berabot (BBOT) hinna kohta

Berabot (BBOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Berabot (BBOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BBOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BBOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BBOT tokeni tokenoomikat, avastage BBOT tokeni reaalajas hinda!

BBOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BBOT võiks suunduda? Meie BBOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BBOT tokeni hinna ennustust kohe!

