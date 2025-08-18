Mis on Berabot (BBOT)

First Telegram sniping & trading bot on Berachain Allow us to introduce our Berabot project on Berachain. This initiative is designed to benefit every bera user by enhancing their trading flow for a more streamlined experience. Berabot stands out as the inaugural and exclusive trading bot to debut on Berachain. This intricately crafted trading bot is tailored to provide an unparalleled trading experience by seamlessly combining traditional trading conventions with the dynamic functionalities of Telegram bots.

Üksuse Berabot (BBOT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BBOT kohalike valuutade suhtes

Berabot (BBOT) tokenoomika

Berabot (BBOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BBOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Berabot (BBOT) kohta Kui palju on Berabot (BBOT) tänapäeval väärt? Reaalajas BBOT hind USD on 0.00155253 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BBOT/USD hind? $ 0.00155253 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BBOT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Berabot turukapitalisatsioon? BBOT turukapitalisatsioon on $ 6.78K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BBOT ringlev varu? BBOT ringlev varu on 4.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BBOT (ATH) hind? BBOT saavutab ATH hinna summas 0.244868 USD . Mis oli kõigi aegade BBOT madalaim (ATL) hind? BBOT nägi ATL hinda summas 0.00119069 USD . Milline on BBOT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BBOT kauplemismaht on -- USD . Kas BBOT sel aastal kõrgemale ka suundub? BBOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BBOT hinna ennustust

