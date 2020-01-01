Bepro (BEPRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bepro (BEPRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bepro (BEPRO) teave BEPRO Network is a codebase code-as-a-service Protocol for DeFi, Gaming, Prediction Markets & More. Ametlik veebisait: https://bepro.network Valge raamat: https://docs.bepro.network/ Ostke BEPRO kohe!

Bepro (BEPRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bepro (BEPRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04623739 $ 0.04623739 $ 0.04623739 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00006985 $ 0.00006985 $ 0.00006985 Praegune hind: $ 0.00015551 $ 0.00015551 $ 0.00015551 Lisateave Bepro (BEPRO) hinna kohta

Bepro (BEPRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bepro (BEPRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BEPRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BEPRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BEPRO tokeni tokenoomikat, avastage BEPRO tokeni reaalajas hinda!

BEPRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BEPRO võiks suunduda? Meie BEPRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BEPRO tokeni hinna ennustust kohe!

