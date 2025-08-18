Rohkem infot BEPRO

Bepro hind (BEPRO)

1 BEPRO/USD reaalajas hind:

$0.00016981
+0.50%1D
mexc
USD
Bepro (BEPRO) reaalajas hinnagraafik
Bepro (BEPRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.04623739
$ 0
+0.76%

+0.58%

-4.54%

-4.54%

Bepro (BEPRO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BEPRO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEPROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04623739 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BEPRO muutunud +0.76% viimase tunni jooksul, +0.58% 24 tunni vältel -4.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bepro (BEPRO) – turuteave

$ 1.70M
--
$ 1.70M
10.00B
10,000,000,000.0
Bepro praegune turukapitalisatsioon on $ 1.70M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BEPRO ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.70M.

Bepro (BEPRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bepro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bepro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bepro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bepro ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.58%
30 päeva$ 0+0.03%
60 päeva$ 0+70.35%
90 päeva$ 0--

Mis on Bepro (BEPRO)

BEPRO Network is a codebase code-as-a-service Protocol for DeFi, Gaming, Prediction Markets & More.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bepro (BEPRO) allikas

Bepro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bepro (BEPRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bepro (BEPRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bepro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bepro hinna ennustust kohe!

BEPRO kohalike valuutade suhtes

Bepro (BEPRO) tokenoomika

Bepro (BEPRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEPRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bepro (BEPRO) kohta

Kui palju on Bepro (BEPRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BEPRO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BEPRO/USD hind?
Praegune hind BEPRO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bepro turukapitalisatsioon?
BEPRO turukapitalisatsioon on $ 1.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BEPRO ringlev varu?
BEPRO ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BEPRO (ATH) hind?
BEPRO saavutab ATH hinna summas 0.04623739 USD.
Mis oli kõigi aegade BEPRO madalaim (ATL) hind?
BEPRO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BEPRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BEPRO kauplemismaht on -- USD.
Kas BEPRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BEPRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BEPRO hinna ennustust.
Bepro (BEPRO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

