bePAY Finance (BECOIN) teave bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded. Ametlik veebisait: https://bepay.finance/ Ostke BECOIN kohe!

bePAY Finance (BECOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage bePAY Finance (BECOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K Koguvaru: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M Ringlev varu: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.248777 $ 0.248777 $ 0.248777 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00126193 $ 0.00126193 $ 0.00126193 Lisateave bePAY Finance (BECOIN) hinna kohta

bePAY Finance (BECOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud bePAY Finance (BECOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BECOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BECOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BECOIN tokeni tokenoomikat, avastage BECOIN tokeni reaalajas hinda!

