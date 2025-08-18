Mis on bePAY Finance (BECOIN)

bePAY is a DEFI (Decentralized Finance) protocol that is the first BNPL (Buy Now Pay Later) platform based on blockchain technology. bePAY will offer significant cost savings to all participants in the ecosystem by utilising smart contract technology and blockchains. bePAY aims to be a key participant offering DEFI e-commerce and in-store solutions to shoppers and merchants. bePAY will also allow users to pay for their shopping with any approved cryptocurrency that they hold in their bePAY wallet. Shoppers will be rewarded through a program that will benefit all participants in the bePAY ecosystem. bePAY is powered by the bePAY token which will be used as a mechanism through which the protocol is governed. A broad distribution across the entire ecosystem including users, merchants and marketplaces will ensure that all participants are rewarded.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse bePAY Finance (BECOIN) kohta Kui palju on bePAY Finance (BECOIN) tänapäeval väärt? Reaalajas BECOIN hind USD on 0.00126193 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BECOIN/USD hind? $ 0.00126193 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BECOIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on bePAY Finance turukapitalisatsioon? BECOIN turukapitalisatsioon on $ 16.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BECOIN ringlev varu? BECOIN ringlev varu on 13.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BECOIN (ATH) hind? BECOIN saavutab ATH hinna summas 0.248777 USD . Mis oli kõigi aegade BECOIN madalaim (ATL) hind? BECOIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BECOIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BECOIN kauplemismaht on -- USD . Kas BECOIN sel aastal kõrgemale ka suundub? BECOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BECOIN hinna ennustust

