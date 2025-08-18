Mis on Benzene (BZN)

War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades.

Üksuse Benzene (BZN) allikas Ametlik veebisait

BZN kohalike valuutade suhtes

Benzene (BZN) tokenoomika

Benzene (BZN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BZN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Benzene (BZN) kohta Kui palju on Benzene (BZN) tänapäeval väärt? Reaalajas BZN hind USD on 0.082849 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BZN/USD hind? $ 0.082849 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BZN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Benzene turukapitalisatsioon? BZN turukapitalisatsioon on $ 88.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BZN ringlev varu? BZN ringlev varu on 1.07M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BZN (ATH) hind? BZN saavutab ATH hinna summas 32.59 USD . Mis oli kõigi aegade BZN madalaim (ATL) hind? BZN nägi ATL hinda summas 0.01156936 USD . Milline on BZN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BZN kauplemismaht on -- USD . Kas BZN sel aastal kõrgemale ka suundub? BZN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BZN hinna ennustust

