Mis on Bent Finance (BENT)

BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people.

Bent Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bent Finance (BENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bent Finance (BENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bent Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Bent Finance (BENT) tokenoomika

Bent Finance (BENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bent Finance (BENT) kohta Kui palju on Bent Finance (BENT) tänapäeval väärt? Reaalajas BENT hind USD on 0.074446 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BENT/USD hind? $ 0.074446 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BENT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bent Finance turukapitalisatsioon? BENT turukapitalisatsioon on $ 524.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BENT ringlev varu? BENT ringlev varu on 7.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BENT (ATH) hind? BENT saavutab ATH hinna summas 15.98 USD . Mis oli kõigi aegade BENT madalaim (ATL) hind? BENT nägi ATL hinda summas 0.00822798 USD . Milline on BENT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BENT kauplemismaht on -- USD . Kas BENT sel aastal kõrgemale ka suundub? BENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BENT hinna ennustust

