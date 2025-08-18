Rohkem infot BENT

Bent Finance logo

Bent Finance hind (BENT)

Loendis mitteolevad

1 BENT/USD reaalajas hind:

$0.074436
$0.074436$0.074436
-4.00%1D
mexc
USD
Bent Finance (BENT) reaalajas hinnagraafik
Bent Finance (BENT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.074118
$ 0.074118$ 0.074118
24 h madal
$ 0.078692
$ 0.078692$ 0.078692
24 h kõrge

$ 0.074118
$ 0.074118$ 0.074118

$ 0.078692
$ 0.078692$ 0.078692

$ 15.98
$ 15.98$ 15.98

$ 0.00822798
$ 0.00822798$ 0.00822798

+0.03%

-3.99%

-14.23%

-14.23%

Bent Finance (BENT) reaalajas hind on $0.074446. Viimase 24 tunni jooksul BENT kaubeldud madalaim $ 0.074118 ja kõrgeim $ 0.078692 näitab aktiivset turu volatiivsust. BENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.98 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00822798.

Lüliajalise tootluse osas on BENT muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -3.99% 24 tunni vältel -14.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bent Finance (BENT) – turuteave

$ 524.91K
$ 524.91K$ 524.91K

--
----

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

7.05M
7.05M 7.05M

50,008,799.0
50,008,799.0 50,008,799.0

Bent Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 524.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BENT ringlev varu on 7.05M, mille koguvaru on 50008799.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.72M.

Bent Finance (BENT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bent Finance ja USD hinnamuutus $ -0.00309405169197434.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bent Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0969018095.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bent Finance ja USD hinnamuutus $ +0.1694090049.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bent Finance ja USD hinnamuutus $ +0.02311293504954974.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00309405169197434-3.99%
30 päeva$ +0.0969018095+130.16%
60 päeva$ +0.1694090049+227.56%
90 päeva$ +0.02311293504954974+45.03%

Mis on Bent Finance (BENT)

BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people.

Üksuse Bent Finance (BENT) allikas

Ametlik veebisait

Bent Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bent Finance (BENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bent Finance (BENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bent Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bent Finance hinna ennustust kohe!

BENT kohalike valuutade suhtes

Bent Finance (BENT) tokenoomika

Bent Finance (BENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bent Finance (BENT) kohta

Kui palju on Bent Finance (BENT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BENT hind USD on 0.074446 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BENT/USD hind?
Praegune hind BENT/USD on $ 0.074446. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bent Finance turukapitalisatsioon?
BENT turukapitalisatsioon on $ 524.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BENT ringlev varu?
BENT ringlev varu on 7.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BENT (ATH) hind?
BENT saavutab ATH hinna summas 15.98 USD.
Mis oli kõigi aegade BENT madalaim (ATL) hind?
BENT nägi ATL hinda summas 0.00822798 USD.
Milline on BENT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BENT kauplemismaht on -- USD.
Kas BENT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BENT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.