BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) teave BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi. Ametlik veebisait: https://staking.benqi.fi Ostke SAVAX kohe!

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 361.16M $ 361.16M $ 361.16M Koguvaru: $ 12.90M $ 12.90M $ 12.90M Ringlev varu: $ 12.90M $ 12.90M $ 12.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 361.16M $ 361.16M $ 361.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 103.55 $ 103.55 $ 103.55 Kõigi aegade madalaim: $ 9.25 $ 9.25 $ 9.25 Praegune hind: $ 28.01 $ 28.01 $ 28.01 Lisateave BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) hinna kohta

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SAVAX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SAVAX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SAVAX tokeni tokenoomikat, avastage SAVAX tokeni reaalajas hinda!

SAVAX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SAVAX võiks suunduda? Meie SAVAX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SAVAX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!