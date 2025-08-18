Mis on BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX)

BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokenoomika

BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAVAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) kohta Kui palju on BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) tänapäeval väärt? Reaalajas SAVAX hind USD on 29.4 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SAVAX/USD hind? $ 29.4 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SAVAX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BENQI Liquid Staked AVAX turukapitalisatsioon? SAVAX turukapitalisatsioon on $ 384.29M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SAVAX ringlev varu? SAVAX ringlev varu on 12.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAVAX (ATH) hind? SAVAX saavutab ATH hinna summas 103.55 USD . Mis oli kõigi aegade SAVAX madalaim (ATL) hind? SAVAX nägi ATL hinda summas 9.25 USD . Milline on SAVAX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SAVAX kauplemismaht on -- USD . Kas SAVAX sel aastal kõrgemale ka suundub? SAVAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAVAX hinna ennustust

