Beni (BENI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Beni (BENI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Beni (BENI) teave Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets. Ametlik veebisait: https://www.beniverse.fun/

Beni (BENI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Beni (BENI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 829.85K $ 829.85K $ 829.85K Koguvaru: $ 991.63M $ 991.63M $ 991.63M Ringlev varu: $ 991.63M $ 991.63M $ 991.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 829.85K $ 829.85K $ 829.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00927137 $ 0.00927137 $ 0.00927137 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00039156 $ 0.00039156 $ 0.00039156 Praegune hind: $ 0.00083686 $ 0.00083686 $ 0.00083686 Lisateave Beni (BENI) hinna kohta

Beni (BENI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Beni (BENI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BENI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BENI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BENI tokeni tokenoomikat, avastage BENI tokeni reaalajas hinda!

BENI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BENI võiks suunduda? Meie BENI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BENI tokeni hinna ennustust kohe!

