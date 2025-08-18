Mis on Beni (BENI)

Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Beni (BENI) allikas Ametlik veebisait

Beni hinna ennustus (USD)

Kui palju on Beni (BENI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Beni (BENI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Beni nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Beni hinna ennustust kohe!

BENI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Beni (BENI) tokenoomika

Beni (BENI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BENI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beni (BENI) kohta Kui palju on Beni (BENI) tänapäeval väärt? Reaalajas BENI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BENI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BENI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Beni turukapitalisatsioon? BENI turukapitalisatsioon on $ 851.71K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BENI ringlev varu? BENI ringlev varu on 991.63M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BENI (ATH) hind? BENI saavutab ATH hinna summas 0.00927137 USD . Mis oli kõigi aegade BENI madalaim (ATL) hind? BENI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BENI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BENI kauplemismaht on -- USD . Kas BENI sel aastal kõrgemale ka suundub? BENI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BENI hinna ennustust

Beni (BENI) Olulised valdkonna uudised