Bemo (BMTON) teave bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token. Ametlik veebisait: https://bemo.fi/ Ostke BMTON kohe!

Bemo (BMTON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bemo (BMTON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 454.73K $ 454.73K $ 454.73K Koguvaru: $ 139.95K $ 139.95K $ 139.95K Ringlev varu: $ 139.95K $ 139.95K $ 139.95K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 454.73K $ 454.73K $ 454.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Kõigi aegade madalaim: $ 2.73 $ 2.73 $ 2.73 Praegune hind: $ 3.24 $ 3.24 $ 3.24 Lisateave Bemo (BMTON) hinna kohta

Bemo (BMTON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bemo (BMTON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BMTON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BMTON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BMTON tokeni tokenoomikat, avastage BMTON tokeni reaalajas hinda!

BMTON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BMTON võiks suunduda? Meie BMTON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BMTON tokeni hinna ennustust kohe!

