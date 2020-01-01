bemo Staked TON (STTON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi bemo Staked TON (STTON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

bemo Staked TON (STTON) teave bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens. Ametlik veebisait: https://bemo.fi/ Valge raamat: https://docs.bemo.fi/ Ostke STTON kohe!

bemo Staked TON (STTON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage bemo Staked TON (STTON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.91M $ 11.91M $ 11.91M Koguvaru: $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Ringlev varu: $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.91M $ 11.91M $ 11.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Kõigi aegade madalaim: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Praegune hind: $ 3.53 $ 3.53 $ 3.53 Lisateave bemo Staked TON (STTON) hinna kohta

bemo Staked TON (STTON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud bemo Staked TON (STTON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STTON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STTON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STTON tokeni tokenoomikat, avastage STTON tokeni reaalajas hinda!

STTON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STTON võiks suunduda? Meie STTON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STTON tokeni hinna ennustust kohe!

