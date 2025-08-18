Mis on bemo Staked TON (STTON)

bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse bemo Staked TON (STTON) kohta Kui palju on bemo Staked TON (STTON) tänapäeval väärt? Reaalajas STTON hind USD on 3.68 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STTON/USD hind? $ 3.68 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STTON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on bemo Staked TON turukapitalisatsioon? STTON turukapitalisatsioon on $ 12.42M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STTON ringlev varu? STTON ringlev varu on 3.38M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STTON (ATH) hind? STTON saavutab ATH hinna summas 8.54 USD . Mis oli kõigi aegade STTON madalaim (ATL) hind? STTON nägi ATL hinda summas 2.54 USD . Milline on STTON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STTON kauplemismaht on -- USD . Kas STTON sel aastal kõrgemale ka suundub? STTON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STTON hinna ennustust

