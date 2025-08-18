Mis on Bemo (BMTON)

bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON that allows you to stake native TON tokens and, in return, get bmTON tokens which you can use freely in DeFi. The price of the bmTON token to TON increases with the staking rewards accrued after each validation round by bemo protocol. bemo protocol is a set of smart contracts on the TON blockchain. These contracts are responsible for: TON deposits and withdrawals Minting and burning of the bmTON tokens Transfer of TON tokens to the participating validators Receipt of the staking fees Validation and protocol fee calculation and distribution bmTON vs TON price and exchange rate calculation Key components of bemo are the application’s set of smart contracts and the bmTON token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bemo (BMTON) allikas Ametlik veebisait

Bemo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bemo (BMTON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bemo (BMTON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bemo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bemo hinna ennustust kohe!

BMTON kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bemo (BMTON) tokenoomika

Bemo (BMTON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BMTON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bemo (BMTON) kohta Kui palju on Bemo (BMTON) tänapäeval väärt? Reaalajas BMTON hind USD on 3.36 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BMTON/USD hind? $ 3.36 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BMTON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bemo turukapitalisatsioon? BMTON turukapitalisatsioon on $ 469.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BMTON ringlev varu? BMTON ringlev varu on 139.69K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BMTON (ATH) hind? BMTON saavutab ATH hinna summas 3.72 USD . Mis oli kõigi aegade BMTON madalaim (ATL) hind? BMTON nägi ATL hinda summas 2.73 USD . Milline on BMTON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BMTON kauplemismaht on -- USD . Kas BMTON sel aastal kõrgemale ka suundub? BMTON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BMTON hinna ennustust

Bemo (BMTON) Olulised valdkonna uudised