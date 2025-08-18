Mis on Belt (BELT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Belt (BELT) allikas Ametlik veebisait

Belt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Belt (BELT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Belt (BELT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Belt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Belt hinna ennustust kohe!

BELT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Belt (BELT) tokenoomika

Belt (BELT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BELT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Belt (BELT) kohta Kui palju on Belt (BELT) tänapäeval väärt? Reaalajas BELT hind USD on 0.056546 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BELT/USD hind? $ 0.056546 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BELT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Belt turukapitalisatsioon? BELT turukapitalisatsioon on $ 1.13M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BELT ringlev varu? BELT ringlev varu on 20.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BELT (ATH) hind? BELT saavutab ATH hinna summas 203.87 USD . Mis oli kõigi aegade BELT madalaim (ATL) hind? BELT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BELT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BELT kauplemismaht on -- USD . Kas BELT sel aastal kõrgemale ka suundub? BELT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BELT hinna ennustust

Belt (BELT) Olulised valdkonna uudised