Belt hind (BELT)

Loendis mitteolevad

1 BELT/USD reaalajas hind:

$0.056547
-2.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Belt (BELT) reaalajas hinnagraafik
Belt (BELT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.056527
24 h madal
$ 0.058884
24 h kõrge

$ 0.056527
$ 0.058884
$ 203.87
$ 0
-1.24%

-2.72%

-1.05%

-1.05%

Belt (BELT) reaalajas hind on $0.056546. Viimase 24 tunni jooksul BELT kaubeldud madalaim $ 0.056527 ja kõrgeim $ 0.058884 näitab aktiivset turu volatiivsust. BELTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 203.87 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BELT muutunud -1.24% viimase tunni jooksul, -2.72% 24 tunni vältel -1.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Belt (BELT) – turuteave

$ 1.13M
--
$ 2.91M
20.03M
51,533,538.7194929
Belt praegune turukapitalisatsioon on $ 1.13M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BELT ringlev varu on 20.03M, mille koguvaru on 51533538.7194929. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.91M.

Belt (BELT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Belt ja USD hinnamuutus $ -0.00158339254509878.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Belt ja USD hinnamuutus $ +0.0051321658.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Belt ja USD hinnamuutus $ +0.0102876343.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Belt ja USD hinnamuutus $ +0.00853051510327417.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00158339254509878-2.72%
30 päeva$ +0.0051321658+9.08%
60 päeva$ +0.0102876343+18.19%
90 päeva$ +0.00853051510327417+17.77%

Mis on Belt (BELT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Belt (BELT) allikas

Ametlik veebisait

Belt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Belt (BELT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Belt (BELT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Belt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Belt hinna ennustust kohe!

BELT kohalike valuutade suhtes

Belt (BELT) tokenoomika

Belt (BELT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BELT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Belt (BELT) kohta

Kui palju on Belt (BELT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BELT hind USD on 0.056546 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BELT/USD hind?
Praegune hind BELT/USD on $ 0.056546. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Belt turukapitalisatsioon?
BELT turukapitalisatsioon on $ 1.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BELT ringlev varu?
BELT ringlev varu on 20.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BELT (ATH) hind?
BELT saavutab ATH hinna summas 203.87 USD.
Mis oli kõigi aegade BELT madalaim (ATL) hind?
BELT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BELT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BELT kauplemismaht on -- USD.
Kas BELT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BELT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BELT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.