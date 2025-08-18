Rohkem infot BPAD

BPAD Hinnainfo

BPAD Ametlik veebisait

BPAD Tokenoomika

BPAD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BelievePad logo

BelievePad hind (BPAD)

Loendis mitteolevad

1 BPAD/USD reaalajas hind:

--
----
-5.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BelievePad (BPAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:35:50 (UTC+8)

BelievePad (BPAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-5.73%

-4.33%

-4.33%

BelievePad (BPAD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BPAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BPADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BPAD muutunud +0.56% viimase tunni jooksul, -5.73% 24 tunni vältel -4.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BelievePad (BPAD) – turuteave

$ 34.55K
$ 34.55K$ 34.55K

--
----

$ 34.55K
$ 34.55K$ 34.55K

997.35M
997.35M 997.35M

997,348,416.3340521
997,348,416.3340521 997,348,416.3340521

BelievePad praegune turukapitalisatsioon on $ 34.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BPAD ringlev varu on 997.35M, mille koguvaru on 997348416.3340521. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.55K.

BelievePad (BPAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BelievePad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BelievePad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BelievePad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BelievePad ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.73%
30 päeva$ 0-3.08%
60 päeva$ 0-4.46%
90 päeva$ 0--

Mis on BelievePad (BPAD)

BelievePad is the next evolution of the Believe ecosystem — a new, web-native interface built with the same mission: to support and showcase tokens within the Believe network. Designed for speed and simplicity, BelievePad offers a seamless, on-chain trading experience using bonding curve mechanics for dynamic token pricing. As tokens hit predefined market cap thresholds, they’re automatically added to liquidity pools, boosting discoverability and tradability. Users can earn boost points by trading, which increase token visibility on the platform. These boosts decay over time, encouraging continuous engagement. At its core, BelievePad is the central hub for discovering, trading, and amplifying community-driven tokens — where belief becomes value.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BelievePad (BPAD) allikas

Ametlik veebisait

BelievePad hinna ennustus (USD)

Kui palju on BelievePad (BPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BelievePad (BPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BelievePad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BelievePad hinna ennustust kohe!

BPAD kohalike valuutade suhtes

BelievePad (BPAD) tokenoomika

BelievePad (BPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BelievePad (BPAD) kohta

Kui palju on BelievePad (BPAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BPAD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BPAD/USD hind?
Praegune hind BPAD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BelievePad turukapitalisatsioon?
BPAD turukapitalisatsioon on $ 34.55K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BPAD ringlev varu?
BPAD ringlev varu on 997.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BPAD (ATH) hind?
BPAD saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BPAD madalaim (ATL) hind?
BPAD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BPAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BPAD kauplemismaht on -- USD.
Kas BPAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BPAD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:35:50 (UTC+8)

BelievePad (BPAD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.