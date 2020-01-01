Behodler (EYE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Behodler (EYE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Behodler (EYE) teave Behodler is an efficient, low gas, single sided AMM with a universal liquidity token powered by MEV capturing tokenomics. While offering lower impermanent loss than traditional AMMs, Behodler shines as a wholesaler of yield strategies typically found on layer 2: for half the gas of a trade on Uniswap, you can zap into and out of your favourite mainnet yield farms. Eye is the deflationary governance token for Behodler. While most governance tokens are for little more than voting, Behodler burns EYE every chance it gets to glean the truth that comes from requiring participants stake skin in the game. Ametlik veebisait: https://behodler.io Ostke EYE kohe!

Behodler (EYE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Behodler (EYE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 156.75K $ 156.75K $ 156.75K Koguvaru: $ 9.74M $ 9.74M $ 9.74M Ringlev varu: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 274.11K $ 274.11K $ 274.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0083679 $ 0.0083679 $ 0.0083679 Praegune hind: $ 0.02815275 $ 0.02815275 $ 0.02815275 Lisateave Behodler (EYE) hinna kohta

Behodler (EYE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Behodler (EYE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EYE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EYE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EYE tokeni tokenoomikat, avastage EYE tokeni reaalajas hinda!

