BeeZee logo

BeeZee hind (BZE)

Loendis mitteolevad

1 BZE/USD reaalajas hind:

$0.00085589
$0.00085589$0.00085589
-1.40%1D
USD
BeeZee (BZE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:38:58 (UTC+8)

BeeZee (BZE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00753896
$ 0.00753896$ 0.00753896

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-1.41%

-12.19%

-12.19%

BeeZee (BZE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BZE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BZEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00753896 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BZE muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -1.41% 24 tunni vältel -12.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BeeZee (BZE) – turuteave

$ 228.08K
$ 228.08K$ 228.08K

--
----

$ 228.08K
$ 228.08K$ 228.08K

266.56M
266.56M 266.56M

266,556,038.47
266,556,038.47 266,556,038.47

BeeZee praegune turukapitalisatsioon on $ 228.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BZE ringlev varu on 266.56M, mille koguvaru on 266556038.47. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 228.08K.

BeeZee (BZE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BeeZee ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BeeZee ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BeeZee ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BeeZee ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.41%
30 päeva$ 0-30.80%
60 päeva$ 0+13.62%
90 päeva$ 0--

Mis on BeeZee (BZE)

BZE is community-driven blockchain built with Cosmos SDK offering fast transactions and multiple on-chain and off-chain features

Üksuse BeeZee (BZE) allikas

Ametlik veebisait

BeeZee hinna ennustus (USD)

Kui palju on BeeZee (BZE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BeeZee (BZE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BeeZee nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BeeZee hinna ennustust kohe!

BZE kohalike valuutade suhtes

BeeZee (BZE) tokenoomika

BeeZee (BZE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BZE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BeeZee (BZE) kohta

Kui palju on BeeZee (BZE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BZE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BZE/USD hind?
Praegune hind BZE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BeeZee turukapitalisatsioon?
BZE turukapitalisatsioon on $ 228.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BZE ringlev varu?
BZE ringlev varu on 266.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BZE (ATH) hind?
BZE saavutab ATH hinna summas 0.00753896 USD.
Mis oli kõigi aegade BZE madalaim (ATL) hind?
BZE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BZE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BZE kauplemismaht on -- USD.
Kas BZE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BZE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BZE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.